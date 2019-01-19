قوات بحرية مصرية تصل البحرين للمشاركة في مناورات "حمد – 3"

أعلنت البحرين وصول مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية، للمشاركة في التمرين المشترك "حمد- 3".

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن "التمرين يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك".

Egyptian warships; fighter aircraft arrive in Bahrain https://t.co/dD5AcomaHQ — Bahrain News Agency (@bna_en) ١٩ يناير ٢٠١٩

وأضافت، أن "المناورات المشتركة تأتي في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين".

واختتمت القوات المسلحة من البلدين في مارس من العام 2018، فعاليات التمرين المشترك "حمد – 2".

ويهدف التمرين المشترك إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة فيه.

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المصدر: البحرين