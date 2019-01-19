قوات بحرية مصرية تصل البحرين للمشاركة في مناورات "حمد – 3"
أعلنت البحرين وصول مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية، للمشاركة في التمرين المشترك "حمد- 3".
وأشارت وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن "التمرين يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك".
Egyptian warships; fighter aircraft arrive in Bahrain https://t.co/dD5AcomaHQ— Bahrain News Agency (@bna_en) ١٩ يناير ٢٠١٩
وأضافت، أن "المناورات المشتركة تأتي في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين".
واختتمت القوات المسلحة من البلدين في مارس من العام 2018، فعاليات التمرين المشترك "حمد – 2".
ويهدف التمرين المشترك إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة فيه.
المصدر: البحرين