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ولي عهد أبوظبي لبابا الفاتيكان: مرحبا في دار زايد!

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي لبابا الفاتيكان: مرحبا في دار زايد!
twitter.com/MohamedBinZayed
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رحب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية المقررة إلى الإمارات في 3 فبراير المقبل.

وكتب بن زايد على "تويتر": "نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد".

وتابع: "نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام".

وتأتي رسالة محمد بن زايد في أعقاب رسالة مصورة بثتها وسائل إعلام إماراتية للبابا فرنسيس، صباح اليوم، أثنى فيها على الإمارات، وعبر فيها أيضا عن شكره لولي عهد أبوظبي على دعوته للمشاركة في لقاء "الأخوة الإنسانية".

وكان الفاتيكان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن زيارة مرتقبة للبابا إلى أبوظبي للمشاركة في الحوار العالمي بين الأديان، موضحا أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وكالات

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