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البابا فرنسيس: الإمارات بلد التسامح والتعايش وملتقى الحضارات

أخبار العالم العربي

البابا فرنسيس: الإمارات بلد التسامح والتعايش وملتقى الحضارات
Reuters
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أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن سعادته لزيارته إلى الإمارات في الـ3 من فبراير المقبل، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان وتؤكد على الأخوة الإنسانية.

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وقدم البابا فرنسيس عبر رسالة مصورة بثتها وسائل إعلام إماراتية الشكر إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، على دعوته للمشاركة في لقاء "الإخوة الإنسانية".

ووصف البابا الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكانا آمنا للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجها التحية للشعب الإماراتي، وقال: "أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد".

المصدر: "وام"

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