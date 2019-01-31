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قرقاش يعلن رفض بلاده أي منطقة تركية عازلة شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلن رفض بلاده أي منطقة تركية عازلة شمالي سوريا
Reuters
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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش رفض بلاده أي وجود غير عربي في أي بلد عربي، مؤكدا أن الإمارات تقف مع حماية الأكراد في سوريا من تبعات الانسحاب الأمريكي.

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وأعرب قرقاش عن رفض بلاده تشريع أي وجود لا عربي في أي دولة عربية.

واعتبر قرقاش أن إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا، تمت بعد مشاورات أجرتها الإمارات مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بقرار المجتمع الدولي عدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية، مجددا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.

المصدر: "الحرة"

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