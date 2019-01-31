 
مباشر

مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأممين إلى اليمن

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأممين إلى اليمن
yemenakhbar.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le6x

وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، ليحل محل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.

إقرأ المزيد
رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كاميرت
مصادر دبلوماسية: الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس بعثة المراقبين في اليمن

وقال دبلوماسيون أمميون: "لم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترحه الاثنين".

وكانت علاقات كاميرت متوترة مع كل من المسلحين "الحوثيين" ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث، حسب وسائل إعلام.

وتعرض موكب كاميرت في 17 يناير الجاري لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية، دون الكشف عن الجهة المتورطة.

المبعوث الجديد لوليسغارد، قاد البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في الناتو والاتحاد الأوروبي.

ولد لوليسغارد عام 1960، وكان مستشارا عسكريا لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل