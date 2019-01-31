مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأممين إلى اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، ليحل محل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.

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وقال دبلوماسيون أمميون: "لم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترحه الاثنين".

وكانت علاقات كاميرت متوترة مع كل من المسلحين "الحوثيين" ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث، حسب وسائل إعلام.

وتعرض موكب كاميرت في 17 يناير الجاري لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية، دون الكشف عن الجهة المتورطة.

المبعوث الجديد لوليسغارد، قاد البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في الناتو والاتحاد الأوروبي.

ولد لوليسغارد عام 1960، وكان مستشارا عسكريا لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.

المصدر: وكالات