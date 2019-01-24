 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والجزائر

مصادر دبلوماسية: الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس بعثة المراقبين في اليمن

أخبار العالم العربي

مصادر دبلوماسية: الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس بعثة المراقبين في اليمن
Reuters Khaled Abdullah
رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كاميرت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld5a

كشفت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تبحث عن خليفة لرئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن، باتريك كاميرت.

وذكر أحد المصادر أن كاميرت "سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له"، موضحا أن مشاورات قد بدأت بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن العقد الأولي لا ينص مبدئيا على ضرورة توليه قيادة فريق المراقبين.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كاميرت، منذ 23 ديسمبر الماضي، بعثة مراقبي الأمم المتحدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن، وستضم عند اكتمالها 75 مراقبا مدنيا.

ومنذ وصوله إلى اليمن في ديسمبر، واجه كاميرت صعوبات مع الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة. واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.

وتعرض موكب كاميرت في 17 يناير الجاري لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت