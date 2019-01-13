الحوثيون يتهمون غريفيث بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم وتنفيذ أجندة أخرى

اتهم الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، محمد عبد السلام، المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ أجندة أخرى.

وقال عبد السلام اليوم الأحد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى، ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته"​​​.

عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته،وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) 13 января 2019 г.

وأوضح عبد السلام أنه "ما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

هذا واستهدف الحوثيون الخميس الماضي، قاعدة العند في لحج بجنوب اليمن، بطائرة مسيرة من نوع "قاصف k2"، أثناء عرض عسكري فيها، ما أسفر عن مقتل 6 عسكريين وإصابة 8 آخرين، بينهم قادة أمن وعسكريين كبار.

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

كذلك اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.

المصدر: سبوتنيك