(صور).. تبادل للأسرى بين السعودية وجماعة "أنصار الله" اليمنية

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن قال إنه سيتم الإفراج عن 7 أسرى حوثيين بعد وصول أسير سعودي إلى الرياض أمس الثلاثاء عقب إفراج الحوثيين عنه.

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وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين)، نقلا عن المسؤول الحوثي عبد القادر مرتضى، أن الأسير السعودي، موسى عواجي، أعيد إلى الرياض من صنعاء على متن طائرة للصليب الأحمر بسبب مرضه.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث بإطلاق سراحه، وقال على "تويتر" إنه يأمل في رؤية: "المزيد من المبادرات الإنسانية المماثلة من الطرفين"، ويتطلع قدما إلى تنفيذ اتفاق لمبادلة الأسرى.

ولم يتفق الطرفان المتحاربان في اليمن بعد على شروط مبادلة الأسرى.

وتسعى الأمم المتحدة إلى إتمام مبادلة الأسرى وتطبيق اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية، لتمهيد الطريق أمام عقد جولة ثانية من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات والتي قتلت عشرات الآلاف.

يرحب المبعوث الخاص بقيام أنصار الله بإطلاق السراح غير المشروط للأسير السعودي المريض، والذي سيقوم الصليب الأحمر الدولي بنقله من صنعاء إلى الرياض اليوم. ويأمل المبعوث الخاص في المزيد من المبادرات الإنسانية المماثلة من الطرفين.#اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) 29 janvier 2019

المصدر: رويترز