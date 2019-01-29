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الحوثيون يؤكدون إطلاق سراح أسير سعودي ونقله إلى بلاده

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الحوثيون يؤكدون إطلاق سراح أسير سعودي ونقله إلى بلاده
قناة المسيرة
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بجماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت سراح أسير سعودي وتم نقله إلى وطنه، حسبما أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للجماعة.

ونقلت "المسيرة" عن رئيس لجنة شؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن عدة أطراف تدخلت لإقناع السلطات السعودية بصفقة تم بموجبها إطلاق سراح الأسير.

واتهم المرتضى السلطات السعودية بتجاهل "كل المبادرات لإطلاق سراح جنديها الأسير المريض جدا"، قائلا: "خلال الأسبوعين الماضيين حاولنا بكل الطرق والوسائل إقناع الجانب السعودي بإجراء عملية تبادل مستعجلة بالأسير السعودي المريض مقابل الإفراج عن مجموعة من أسرانا الجرحى لديه، وقد تدخلت عدة جهات للوساطة سواء من الأمم المتحدة وحتى شيوخ وشخصيات قبلية واجتماعية تعاطفوا مع الأسير المريض، إلا أن أحدا منهم لم يستطع إقناع الجانب السعودي بذلك".

وأضاف أن قائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، وجه، في هذه الظروف "وكبادرة إنسانية"، بالإفراج عن الجندي الأسير وتسليمه لأهله.

المصدر: قناة المسيرة

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