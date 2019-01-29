الكويت: لا حل في الأفق للأزمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إنه لا حل في الأفق للأزمة الخليجية القائمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

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وأوضح الجار الله، على هامش مشاركته في احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني، يوم الأحد، بأن: "التأزيم لم يتوقف والحملات الإعلامية لم تتوقف، والشعور بالألم لاستمرار هذه الحملات الإعلامية مستمر، ولذلك أنا اتفق مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بأن ليس هناك حل في الأفق، أو ما يوحي بالحل أو بإمكانية احتواء هذا الخلاف".

وبشأن إعلان قطر عن أنه رغم تطوير علاقتها مع تركيا وإيران والعراق، إلا أن علاقتها مع مجلس التعاون الخليجي لا مفر منها، قال الجار الله: "من حق الأشقاء في قطر تطوير علاقاتهم مع الآخرين، لكن لا يعني هذا ابتعادهم عن مجلس التعاون، فهم ينظرون له كمصير، ونحن نشاركهم هذه الرؤية".

المصدر: صحيفة الراي