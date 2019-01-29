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الخميس.. اجتماع في الأردن سيجمع 6 دول عربية لبحث أزمات المنطقة

أخبار العالم العربي

الخميس.. اجتماع في الأردن سيجمع 6 دول عربية لبحث أزمات المنطقة
RT
أعلام البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن
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أكد المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن اجتماعا لست دول عربية سيعقد الخميس القادم لبحث أزمات المنطقة.

وقال المستشار نبيل الحمر أمس الاثنين في تغريدة له على موقع "تويتر": "يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن الخميس القادم اجتماعا في الأردن لبحث أزمات المنطقة".

وأضاف: "وزراء خارجية الدول الست سيعقدون لقاء تشاوريا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت وذلك لبحث أزمات المنطقة".

المصدر: RT

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