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ماكرون: أعلم جيدا كم عانى الأقباط الأرثوذكس في مصر من الإرهاب

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ماكرون: أعلم جيدا كم عانى الأقباط الأرثوذكس في مصر من الإرهاب
Egy.Pres.Spokesman
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء اللقاء في مقر الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية.

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وقال ماكرون، خلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح الثلاثاء، إنه كان يتمنى رؤية البابا تواضروس، نظرا لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا، مضيفا: "أعلم جيدا كم عانى الأرثوذكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب".

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية، لضمان أمن الأقباط، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود معركة ثقافية وفكرية في مصر بـ"كل شجاعة".

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأول، الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية هي الأولى له لهذا البلد العربي، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وكالات

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