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السيسي أمام ماكرون: نحن لسنا أوروبا أو أمريكا.. ولا نخشى شيئا

أخبار العالم العربي

السيسي أمام ماكرون: نحن لسنا أوروبا أو أمريكا.. ولا نخشى شيئا
Reuters Philippe Wojazer
السيسي وماكرون
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه عن حقوق الإنسان إن مصر ليست أوروبا أو أمريكا، إنما دولة لها خصوصيتها، جاء ذلك في معرض حديثه عن حقوق الإنسان.

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وأضاف الرئيس المصري في حديثه خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "لن أقبل أن أكون في منصبي دون إرادة مصرية، أنا متواجد  بإرادة مصرية، وإذا رغب الشعب في رحيلي سأترك منصبي".

وتابع السيسي: "مصر لا تبنى بالمدونين، بل  بالإصلاح والتنمية".

وأوضح: "نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، نحن نراكم بعيونكم الأوروبية، يجب أن ترونا بعيوننا المصرية لأن الوضع مختلف".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه لا يوجد هناك شيء "نخاف منه"، فمصر لا تستخدم المدرعات لقمع المتظاهرين، والدستور يكفل للمواطنين حرية التعبير والتظاهر أيضا.

المصدر: RT

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