عائلة محمد مرسي تصدر بيان نعي

أصدرت عائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بيانا نعت فيه المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق.

وتوفي المحامي محمد الدماطي إثر أزمة صحية، بحسب محامين.

ووصفت العائلة الدماطي في بيان نشرته على صفحة عبدالله مرسي نجل الرئيس المعزول في "فيسبوك" بـ"صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.. ونتقدم بالعزاء إلي محامين مصر الشرفاء..".

المصدر: صفحة عبدالله مرسي في "فيسبوك"