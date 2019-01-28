السعودية.. وفاة مقيم سوداني جراء انهمار الأمطار في المدينة المنورة

لقي مقيم سوداني مصرعه جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة المنورة في السعودية وتسببت بفيضانات.

وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية بأن المقيم توفي بعد انزلاقه في سيل الأب بوادي الصفراء، حيث تم انتشاله من قبل المواطنين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الهلال الأحمر السعودي رفع استعداداته تزامنا مع هطول الأمطار على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة، العقيد خالد الجهني أن غرف التحكم والتوجيه تلقت 3 آلاف اتصال، وباشرت 60 بلاغا، بينها 9 بلاغات التماسات كهربائية و51 بلاغ احتجاز، كما تم إنقاذ 41 شخصا وإيواء 5 أسر نتيجة تضرر منازلهم بالمياه.

وذكر الجهني عن إغلاق بعض الطرق احترازيا نتيجة تضررها من تساقط الصخور، مؤكدا أن الجهات المعنية تعمل سويا لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار عن الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن والمحافظات .

ودفعت أمانة منطقة المدينة المنورة بأكثر من 1260 موظفا وعاملا و285 آلية لمعالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في المواقع الغير مخدمة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن نسبة غياب الطلاب في بعض المدارس لامست حاجز الـ 90 بالمئة، وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار.

المصدر: الرياض، عكاظ