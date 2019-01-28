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الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري
Reuters
قوات للحشد الشعبي العراقي
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أكد قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي "داعش".

وقال قائد عمليات الحشد لمحور غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، اليوم الاثنين، في حديث إلى وكالة "المعلومة" العراقية: "قوات الحشد الشعبي المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا أكملت كافة استعداداتها لاقتحام مناطق ارتكاز "داعش" داخل العمق السوري ".

وشدد القيادي على أن قوات الحشد في انتظار الأوامر من القيادات العليا لدخول المناطق التي يتواجد فيها مسلحو التنظيم داخل سوريا، بعد تطويق كافة المناطق الصحراوية الممتدة من الأراضي العراقية باتجاه الشريط الحدودي.

وأشار مصلح إلى أن هدف هذه العملية المنتظرة هو "تأمين الشريط الحدودي والقضاء على المجامع الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار القاطع الغربي للمحافظة ومحافظات العراق الأخرى"، مؤكدا أن لدى حكومة بغداد "تنسيقا عالي المستوى مع الجانب السوري في عملية تأمين الحدود بين الطرفين والقضاء على عصابات "داعش".

المصدر: المعلومة

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