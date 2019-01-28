السيسي وماكرون يناقشان التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب

عقد الرئيسان المصري والفرنسي، عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا في قصر الاتحادية بالقاهرة.

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وقال الرئيسان إنهما اتفقا على وجهات النظر بشأن مكافحة الإرهاب، فيما أعلن ماكرون عن تقديم بلاده مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في مصر.

وصرح السيسي "لقد شهدت محادثاتنا اليوم اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء".

وأكد أن الإرهاب "يمثل تهديدا مباشرا لجهدنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وهو التحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا".

وأضاف الرئيس المصري أنه استعرض مع نظيره الفرنسي ملفات الشرق الأوسط البارزة لاسيما سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

بدوره، قال ماكرون " تطرقنا إلى العديد من القضايا المتعلقة بالإقليم والعلاقات الثنائية، وهذه الزيارة إلى مصر مهمة جدا، وهي فرصة لتعزيز الروابط مع شريك مهم بالمنطقة. شريك لدينا تاريخ عريق معه".

وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الدولتين، للتعاون في مجالات متعددة مثل النقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والتجارة والطاقة.

المصدر: RT