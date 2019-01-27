ليبيا.. الإعلان عن تصفية عادل العبدلي

أعلنت غرفة عمليات الكرامة في ليبيا عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عادل أحمد العبدلي (أبو الزبير الليبي) أثناء مداهمة في حي حجارة بمدينة سبها.

وقال بيان للغرفة بأن "العبدلي من العناصر الإرهابية الخطيرة جدا وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004، وإيداعه في سجن أبو سليم". وأضاف أنه "بعد العام 2011، أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الارهابيين بين سوريا وليبيا".

وتابع البيان أن علاقة العبدلي "تمتد الى جبهة النصرة بسوريا. ويرتبط بعبدالمنعم الحسناوي أبوطلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي".

المصدر: RT