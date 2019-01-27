ماكرون وزوجته في زيارة سياحية إلى أسوان

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته والوفد المرافق لهما اليوم، إلى مطار أبو سمبل الدولي بمحافظة أسوان جنوب مصر.

وتوجه ماكرون والوفد ، فور وصولهم إلى معبد أبو سمبل للقيام بجولة سياحية داخل المعبد.

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وعقب انتهاء الجولة السياحية بالمعبد، توجه الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له بعد ذلك إلى أحد فنادق مدينة أبو سمبل، لتناول وجبة الغداء.

ومن المقرر أن يتوجه إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، استعدادا للقمة المصرية الفرنسية التي سيعقدها غدا الاثنين مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

المصدر: اليوم السابع