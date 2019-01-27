تركيا ترد على الهجوم ضد إحدى قواعدها شمال العراق

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده قصفت مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال العراق ردا على الهجوم على إحدى القواعد التركية في المنطقة.

وذكر تشاووش أوغلو، في تصريح للصحفيين بولاية أنطاليا التركية، اليوم الأحد، أن بلاده ستتخذ، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق، خطوات ضد "حزب العمال الكردستاني".

واعتبر تشاووش أوغلو أن التنظيم، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من 3 عقود، مستاء من هذه الإجراءات ولذا يعمل على استفزاز المدنيين وتحريضهم ضد القوات التركية المتواجدة في الأراضي العراقية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن المقاتلات التركية نفذت غارات على "حزب العمال الكردستاني" بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات، وذلك ردا على الاعتداء الذي استهدف قاعدة الجيش التركي.

وأمس السبت هاجمت مجموعة من سكان محافظة دهوك، شمال العراق قاعدة عسكرية تركية بناحية شيلادزي خلال مظاهرات مستمرة منذ يومين اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من مواطني المنطقة.

واقتحم المتظاهرون الأكراد القاعدة التركية وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر، في تصعيد تمت تهدئته بعد تدخل من قوات "البيشمركة" التابعة لإقليم كردستان العراق.

أكدت سلطات الإقليم مقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين بالاشتباكات المندلعة في شيلادزي خلال الحادث، فيما أفادت وزارة الدفاع التركية بأن الهجوم أسفر فقط عن أضرار مادية ببعض المعدات العسكرية.

المصدر: الأناضول + وكالات