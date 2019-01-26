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الدفاع التركية تصدر بيانا حول الهجوم على قاعدتها العسكرية شمال العراق

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تصدر بيانا حول الهجوم على قاعدتها العسكرية شمال العراق
twitter / @BaxtiyarGoran
متظاهرون أكراد يهاجمون مقرا عسكريا تركيا في محافظة دهوك شمال العراق
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أكدت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى قواعدها العسكرية شمال العراق، اليوم السبت، لهجوم من قبل متظاهرين أكراد قالت إنهم مدفوعون من "حزب العمال الكردستاني".

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته حول هذا الحادث، إن الهجوم أسفر عن أضرار جزئية طالت مركبة ومعدات عسكرية في القاعدة.

وسبق أن هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمال العراق، السبت، مقرا أمنيا تركيا خلال مظاهرات مستمرة منذ يومين اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من المحافظة.

واقتحم المتظاهرون الأكراد القاعدة التركية وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر، في تصعيد تمت تهدئته بعد تدخل من قوات "البيشمركة" التابعة لإقليم كردستان العراق.

وذكرت وكالة "رووداو" الكردية أن الحادث أسفر عن مقتل أحد المحتجين وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق نار على يد العسكريين الأتراك. 

المصدر: وكالات

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