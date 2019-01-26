لافروف في تونس لبحث العلاقات الثنائية وملفات المنطقة

يصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تونس آخر محطة في جولته بشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يبحث مع المسؤولين التونسيين العلاقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.

وذكرت وكالة "تاس" أن وزير الخارجية الروسي سيبحث مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم السبت، آفاق العلاقات الثنائية والتبادل التجاري، وعددا من الملفات الدولية أهمها الأوضاع في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وخاصة الوضع في منطقة الساحل الصحراوي، وسوريا، واليمن، وليبيا، ولبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري سنة 2018 أكثر من 760 مليون دولار، كذلك استقبلت تونس أكثر من 600 ألف سائح روسي العام الماضي.

ونقلت "تاس" عن السفير التونسي لدى موسكو، محمد علي شيحي، أن تونس تعتزم بحث مسألة تنشيط الطيران من خلال رحلات منتظمة بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات والطيران، والتكنولوجيا الزراعية والتعليم.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، الأربعاء الماضي، جولة في دول شمال إفرقيا، تشمل الجزائر والمغرب وتونس، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية.

المصدر: تاس