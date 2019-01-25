لافروف: تحديد مواعيد مصطنعة لإجراء انتخابات في ليبيا غير مجد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تطابق موقفي روسيا والمغرب المعارضين فيما يتعلق بتحديد موعد معين لإجراء انتخابات في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عقد في الرباط في أعقاب محادثاتهما، قال لافروف: "لقد أشرنا مرارا إلى أن تحديد مواعيد مصطنعة لإجراء هذه الفعاليات أو تلك أمر غير مجدٍ. فقد أُعلنَ ذات مرة عن إجراء انتخابات في ليبيا بعد لقاء باريس في مايو الماضي، وتم تحديد شهر ديسمبر كموعد لها، لكن اتضح لاحقا أن ذلك أمر غير واقعي".

وتابع أن "الأهم هو توصّل جميع القوى السياسية في ليبيا إلى اتفاق حول ضرورة هذا الحل أو ذاك، وحينها سيكون ممكنا إجراء الانتخابات بشكل أو بآخر، لكن الأهم هو التوافق حول قواعد اللعبة قبل بدء عملية التسوية السياسية، وهذا ما لم يتحقق بعد".

وأكد لافروف أن روسيا على اتصال مع جميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، في سعيها إلى "المساهمة في بلورة توافق حول قواعد اللعبة وكيفية حياة الليبيين في دولة غابت عنها، ومنذ وقت طويل، أي مؤسسات راسخة وظيفتها تنظيم الحياة".

المصدر: إنترفاكس