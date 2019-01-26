مصر.. محافظ أسيوط يوضح مسألة إطلاقه النار في الهواء الذي أثار جدلا

أوضح محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين أن الصورة التي تم تداولها وهو يطلق النار في الهواء، كانت أثناء إعلانه عن بدء ماراثون للجري وليس احتفالاً بثورة 25 يناير.

RT

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وأكد المسؤول المصري، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أنه يقوم بإطلاق أعيرة نارية في كل مرة يدشن فيها الماراثون، مشيرا إلى أنه لم يسبق للإعلام التعليق على ذلك، ومستغربا من سرعة انتشار الصورة والضجة التي تلتها.

وأوضح نور الدين أمس الجمعة، أن الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط أعلنت منذ يومين عن أن هذه طلقة إشارة لبدء ماراثون الركض في أسيوط الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وحضره كل قيادات أسيوط التنفيذية والسياسية والأمنية.

وتابع المحافظ أنه لا يجوز من الأساس أن يخرج أحد سلاحه وسط جماهير، وأن هذا المسدس هو عهدة الشباب والرياضة لإطلاق إشارة بدء المناسبات الرياضية وليس مسدسا حقيقيا ملكا للأفراد، وإنما هو مسدس صوت.

المصدر: RT