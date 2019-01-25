فرنسا تنفي أنباء عن توقيع صفقة مقاتلات حربية خلال زيارة ماكرون لمصر
Reuters
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أعلن مسؤول في قصر الإليزيه إن فرنسا لا تتوقع أن تبرم مصر صفقة لشراء 12 طائرة رافال أخرى خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للقاهرة الأسبوع القادم.
وأضاف المسؤول "بمقدور مصر استكمال أسطولها من طائرات رافال خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة لكن لن يكون هناك توقيع لعقود خلال زيارة الرئيس".
وكانت صحيفة La Tribune الفرنسية، قد أعلنت أن شركة داسو الفرنسية للطيران تقترب من بيع 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال" لمصر.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن هناك احتمالات كبيرة لإعلان الصفقة رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.
المصدر: ا ف ب + رويترز
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