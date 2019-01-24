الإشاعات في مصر تصل إلى الفضاء.. معهد البحوث الفلكية يرد

أكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أشرف تادروس، أن وكالة ناسا الفضائية لم تصرح باقتراب شروق الشمس من الغرب، وإن ما روج له خلال الأيام الماضية مجرد شائعات.

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وأوضح أن الشمس لا تشرق ولا تغرب من تلقاء نفسها، بل يتم ذلك نتيجة دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق؛ لذلك تشرق جميع الأجرام السماوية من الشرق، وتغرب من الغرب.

وأشار "تادروس" إلى أن شروق الشمس من الغرب يستلزم توقف الأرض عن دورانها، ثم تدور عكس اتجاهها أي من الشرق إلى الغرب، وهذا أمر مستحيل.

وقال إن حال حدوث ذلك يعني تدمير كوكب الأرض وفناء من عليه، موضحا أن الأرض تدور بسرعة 1600 كم في الساعة عند خط الاستواء، وهي سرعة كبيرة جدا بالنسبة لحجم وكتلة الأرض، وحال توقف الأرض عن الدوران وعدم تمزقها يسبب ذلك دمارا لم يسبق له مثيل، حيث يستمر الغلاف الجوي في الدوران، وينتج عن ذلك موجة عاتية من الرياح تطيح بكل من على وجه الأرض، فضلا عن خروج مياه البحار والمحيطات من أماكنها لتغمر سطح الأرض.

وتابع: "سوف يتلاشى المجال المغناطيسي الأرضي، وينتج عن هذا كمية هائلة من الإشعاعات الأيونية القاتلة".

ويعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية أو مرصد حلوان سابقا، من أقدم المعاهد العلمية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث يعود إنشاؤه إلى عام 1839 بالقاهرة كمرصد للأجرام السماوية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية