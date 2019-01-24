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سوريا.. العثور على نفق بطابقين حفره المسلحون في داريا (فيديو)

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سوريا.. العثور على نفق بطابقين حفره المسلحون في داريا (فيديو)
www.sana.sy
الجيش السوري يعثر على نفق بطول مئات الأمتار في داريا حفره المسلحون قبل طردهم
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عثرت وحدة من الجيش السوري، اليوم الخميس، على نفق بطول مئات الأمتار وعمق 30 مترا في مدينة داريا بريف دمشق استخدمه المسلحون في التنقل وتخزين الأسلحة.

وأوضحت وكالة "سانا" الرسمية أن العثور على النفق تم خلال استكمال وحدة الجيش أعمالها لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم في داريا.

ونقلت عن أحد الضباط أن النفق عثر عليه داخل منزل قديم وهو من طابقين والأول بطول 150 مترا والثاني يصل طوله إلى نحو 600 متر ويمر باتجاه منطقة نهر عيشة والأوتستراد الدولي وبعمق نحو30 مترا تحت الأرض.

وبين الضابط أن المسلحين كانوا يستخدمون النفق في التنقل وتخزين الأسلحة.

وأشار الضابط إلى أن النفق مجهز بمعدات وآلات رفع ثقيلة وأدوات اتصال ومكبرات صوت للتواصل، لافتا إلى العثور على 14 لغما و20 عبوة ناسفة مختلفة الأوزان داخل النفق تم التعامل معها من قبل عناصر الهندسة وتفكيكها جميعا.

وبين الضابط أن طريقة حفر النفق تدل على وجود "خبراء أجانب" في المنطقة كانوا يساعدون المسلحين في التخطيط وتحديد مسار حفر الأنفاق.

المصدر: سانا

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