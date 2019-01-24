وزير البترول المصري: ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فتح آفاقا جديدة للعمل

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن العام الحالي سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر.

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وأضاف الملا أن ذلك يأتي في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة القادمة، إذ تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلا عن الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأشار الوزير في بيان، اليوم الخميس، إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكنا من قبل بالبحر الأحمر، وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والتي فتحت آفاقا جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة واصفا إياها بـ"البكر".

المصدر: التلفزيون المصري