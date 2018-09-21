بعد ترسيم الحدود مع السعودية.. مصر تنقب عن موارد الطاقة في البحر الأحمر

التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مع نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف بشركة بتروناس الماليزية، أنور طيب، لاستعراض أنشطة الشركة في مصر حول الغاز الطبيعي.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة لتنمية أعمالها في مصر في ضوء المناطق المطروحة في المزايدتين العالميتين اللتين طرحتهما هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن البترول والغاز، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في منطقة البحر الأحمر.

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وأعلن وزير البترول المصري أن البحر الأحمر سيشهد نشاطا مكثفا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي لأول مرة، بعدما وقعت مصر والسعودية اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تستعد لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب النفطي في هذه المنطقة، في إطار استراتيجية تشمل كافة مناطق الجمهورية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية