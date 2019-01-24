رادار روسي مميز يظهر في الجيش المصري

ظهرت لقطة مهيبة للرادار الروسي ثلاثي الأبعادProtivnik-GE 3D العامل لدى قيادة الدفاع الجوي المصري، خلال فيديو في إحدى المناورات المحلية.

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وهذا الرادار بمثابة إنذار مبكر ثلاثي الأبعاد تم تصميمه من قبل معهد نيجني نوفغورود البحثي التابع لشركة ألماز أنتي الروسية الرائدة.

يستطيع الرادار المذكور كشف الأهداف من مسافة 400 كيلومتر على ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض، كما يمكنه تغطية زاوية قدرها 360 درجة و يستطيع تتبع 150 هدفا في الوقت ذاته.

وللرادار القدرة على كشف ومتابعة جميع الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والطائرات التكتيكية، والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الجوالة، والأجسام الطائرة صغيرة الحجم ومنخفضة السرعة، كما يمكنه تصنيف الأهداف وتمييز الأهداف الصديقة، وتحديد مواقع التشويش بدقة وإضاءة الأهداف المعادية لمنظومات الدفاع الجوي وتوجيه المقاتلات لاستهدافها.

وكان رئيس الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستنفذان تدريبات عسكرية باستخدام مضادات الدفاع الجوي لأول مرة.

المصدر: RT