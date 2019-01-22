روسيا ومصر تنفذان تدريبا عسكريا باستخدام أسلحة الدفاع الجوي لأول مرة

أعلن رئيس الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستنفذان تدريبات عسكرية باستخدام مضادات الدفاع الجوي لأول مرة.

إقرأ المزيد

وأكد المسؤول الروسي أن التدريبات ستحمل اسم "سهم الصداقة – 2019"، وستعقد في أكتوبر وأوائل نوفمبر للمرة الأولى.

وشارك ممثلو قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مؤتمر التخطيط من أجل التحضير لأول تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا ومصر للدفاع الجوي، "ستريلا دروجبا -2019".

وستقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والعسكري والفني بين البلدين، وسيتم إشراك حوالي 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونفذت روسيا ومصر آخر مناورات عسكرية في العام الماضي تحت مسمى "حماة الصداقة – 2018"، والتي شاركت فيها قوات الإنزال الجوي من كلا البلدين.

المصدر: نوفوستي