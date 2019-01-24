السعودية تؤكد دعمها الكامل للعراق

أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن دعم المملكة لأمن وازدهار العراق، فيما أثنى الأخير على تطور العلاقات بين البلدين.

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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس فقد: "تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث عبر سمو ولي العهد عن تهانيه وعن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين"​​​.

وتابع البيان: "شكر السيد رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد، وأعرب عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب العراق كجزء من الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لوقف النفوذ الإقليمي الإيران، في حين تسعى بغداد إلى تحقيق منافع اقتصادية من العلاقات الأوثق مع الرياض.

وفي أكتوبر 2017، أي قبل شهرين من إعلان العراق الانتصار على "داعش"، أنشأت الدولتان الجارتان مجلس التنسيق المشترك بين العراق والسعودية للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: سبوتنيك+ رويترز