المغرب يؤيد الحوار بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن دعم بلاده لدعوات بعض الدول العربية من أجل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

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وقال بوريطة لقناة "الجزيرة" التلفزيونية القطرية أمس الأربعاء: "يجب أن يكون هناك تنسيق عربي بشأن عودة سوريا للجامعة العربية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق رسمي من وزارة الخارجية المغربية.

وعلى غرار دول عربية أخرى، استدعى المغرب سفيره من سوريا في عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية، كما جرى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ويتعين الآن أن تتوصل الجامعة العربية إلى إجماع بين أعضائها من أجل عودة سوريا إليها.

المصدر: رويترز