الجامعة العربية تنفي دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية في بيروت

نفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية للجامعة التي تنعقد حاليا في بيروت.

وقال زكي لوكالة "سبوتنيك" ردا على طلب التعليق على الأنباء عن توجيه دعوة لسوريا: "لا، ليس بوسعي تأكيد ذلك، كونه لم يتغير شيء منذ محادثتنا يوم السبت" الماضي، عندما أكد زكي لـ"سبوتنيك"، أن سوريا ليست مدعوة إلى قمة بيروت.

وصرح السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي أمس الخميس، بأن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة في القمة، لكن دمشق اعتذرت عن المشاركة.

إقرأ المزيد

وأوضحت السفارة السورية في لبنان في وقت لاحق أن السفير اعتذر عن حضور مراسم افتتاح القمة، وأن الدعوة كانت موجهة لحضور مراسم الافتتاح وليس لحضور القمة.

وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا عقب اندلاع الأزمة فيها عام 2011، وسحبت الدول العربية سفراءها من العاصمة السورية، لكن بعض تلك الدول بدأت مؤخرا اتخاذ خطوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

المصدر: سبوتنيك