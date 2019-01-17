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السفارة السورية لدى بيروت توضح حقيقة دعوتها لحضور القمة العربية

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السفارة السورية لدى بيروت توضح حقيقة دعوتها لحضور القمة العربية
masdardiplomacy.com
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أوضحت السفارة السورية في لبنان أن السفير علي عبد الكريم اعتذر عن حضور مراسم افتتاح القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت، وأن الدعوة موجهة لحضور مراسم الافتتاح وليس لحضور القمة.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي اليوم الخميس، اعتذار سوريا عن المشاركة في القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت من الجمعة حتى الأحد المقبل، بعد تلقيها دعوة للمشاركة من الرئاسة اللبنانية.

وأشار علي في مقابلة مع قناة "الميادين"، أنه "من الطبيعي أن نعتذر عن عدم المشاركة في القمة الاقتصادية مع احترامنا للجهة الداعية، لأن جامعة الدول العربية لم تتراجع عن الخطيئة التي ارتكبتها بحق دمشق".

وتحدث علي عن وجود آراء كثيرة في لبنان "ترى ضرورة دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الشعبين اللبناني والسوري شقيقان والأوضاع الاقتصادية والحياتية تتطلب تكاملا اقتصاديا بين البلدين".

المصدر: "الوطن"، RT

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