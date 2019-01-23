إسرائيل تتراجع عن منع إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق​​على تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة يوم غد الخميس.

ويأتي هذا النبأ بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراره منع دخول المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، عقب التصعيد الحدودي في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.

وكان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قال قبل يومين، إن أحدث دفعة رواتب، بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة اليوم الأربعاء بعدما أجلتها إسرائيل مرة.

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وتعتبر المساعدات المالية التي تقدمها قطر للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طوق نجاة ضروري، لصرف رواتب نحو أربعين ألف موظف عينتهم حركة حماس منذ عام 2007 بعد أن ترك موظفو السلطة الفلسطينية أماكن عملهم بقرار منها.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 13 عاما، والمفروض عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع في العالم التالي.

المصدر: RT