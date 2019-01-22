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نتنياهو يقرر منع دخول المنحة المالية القطرية عقب التصعيد مع قطاع غزة

أخبار العالم العربي

نتنياهو يقرر منع دخول المنحة المالية القطرية عقب التصعيد مع قطاع غزة
Reuters Amir Cohen
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أفادت مراسلتنا في القدس، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر منع دخول المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، عقب التصعيد الحدودي في وقت سابق من اليوم.

ووفق وسائل الإعلام، فقد جاء قرار نتنياهو بخصوص المنحة القطرية، بعد التشاور مع مسؤولين أمنيين.

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وكان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قال قبل يومين، إن أحدث دفعة رواتب، بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة يوم الأربعاء المقبل بعدما أجلتها إسرائيل.

المصدر: RT

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