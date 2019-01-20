قطر: منحة مساعدات مالية إلى غزة قريبا بعد تأجيلها إسرائيليا

قال السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن أحدث دفعة رواتب، بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة يوم الأربعاء المقبل بعدما أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن العمادي قوله من مكتبه في العاصمة القطرية الدوحة، إن "الحكومة الإسرائيلية أجلت (هذه الدفعة) بسبب العنف على الحدود.. الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف.. وبالتالي وافقت (إسرائيل) الجمعة الماضية على (إرسال) الدفعة الثالثة".

وأشار العمادي إلى أنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة، مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، بل من خلال نظام جديد جرى إقراره بهذا الصدد، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام.

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وقال العمادي إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

وعن هذه الخطة، قال العمادي "سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال". وفي إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة.

وأضاف العمادي "نريد إيجاد حل لمليوني شخص (يسكنون هذا القطاع). هذا هو هدفنا وغايتنا. لا نهدف فقط إلى إرسال الأموال لأن إسرائيل تريد الهدوء أو حماس تريد المال".

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 220 فلسطينيا منذ مارس آذار خلال احتجاجات على الحدود، تطالب بإنهاء حصار تقوده إسرائيل على القطاع.

المصدر: رويترز