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الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوي

أخبار العالم العربي

الإخبارية السورية تعاقب مذيعا من كوادرها لخطأ عند تغطيته الحريق المأساوي
sana.sy
حريق في منزل في دمشق
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نشرت قناة "الإخبارية" السورية على موقعها "فيسبوك"، اعتذارا لمتابعيها، عن خطأ في تغطية خبر حريق وقع في منطقة العمارة بدمشق، وتسبب بوفاة 7 أطفال أشقاء.

وأكدت القناة في الاعتذار، معاقبة "المذيع والمحرر في القناة صفوان علي، بإيقافه عن العمل لمدة شهر، بسبب الخطأ في اللقاء الذي أجراه مع والد الضحايا".

ولم تذكر القناة سبب العقوبة أو الخطأ الذي ارتكبه المحرر، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي، رجحوا أن تكون الأسئلة التي طرحها على والد الضحايا كانت الدافع إلى توجيه الانتقادات على مواقع فيسبوك وتويتر.

وأعلن مصدر في شرطة دمشق عن مصرع 7 أطفال أشقاء نتيجة حريق اندلع في منزلهم الكائن في منطقة العمارة في العاصمة السورية.

ووفقا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، شب الحريق بمنزل من طابقين في مدينة دمشق القديمة، بسبب مس كهربائي.

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المصدر: الإخبارية السورية

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