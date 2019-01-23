مقتل سبعة أطفال أشقاء بحريق منزلهم في العاصمة السورية

أعلن مصدر بشرطة دمشق عن وفاة 7 أطفال أشقاء نتيجة حريق في منزلهم الكائن في منطقة العمارة في العاصمة دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سانا" أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وثلاثة عشر وهم من آل عرنوس وقد تم نقل جثامينهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وأوضح المصدر أنه فور ورود معلومات عن الحريق توجه فوج إطفاء دمشق إلى الموقع وقام بإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من البناء ولم تعرف أسبابه.

وذكر مصدر في الدفاع المدني أنه يعتقد بأن الحريق ناجم عن مدفأة كهربائية وأدى إلى احتراق المنزل بشكل كامل.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس موقع الحريق واطلع على تفاصيل الحادث الأليم وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق حيث دعا الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات الحادث لمنع تكرار حوادث مؤسفة موجها بترميم المنزل بشكل فوري.

ووفقا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلع الحريق بمنزل مؤلف من طابقين في مدينة دمشق القديمة، بسبب خلل كهربائي.

المصدر: "سانا"