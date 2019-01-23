الأمن المصري يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، من إحباط محاولة لترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو تزن أكثر من طن.

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وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار تشكيل عصابي بالمواد المخدرة، وتخطيط عناصره لتهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو خبؤوها تحت البطيخ على متن سيارة عبر شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى الغرب.

وقامت القوات المصرية بتفتيش السيارة عقب استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وذلك عند مدخل معدية الشط شرقي القناة.

وأسفر تفتيش سيارة العصابة عن ضبط 420 لفافة كبيرة الحجم تحتوي على نبات البانجو المخدر، وبلغ وزنها الإجمالي طنا وخمسين كيلوغراما.

المصدر: RT