السيستاني: يجب توثيق جرائم "داعش" مثلما وثقت جرائم النازيين

أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الأربعاء على أهمية توثيق جرائم داعش، كما وثقت جرائم النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وطالب السيستاني المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة العراقية في ملف عودة النازحين لمناطقهم، مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم داعش وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الإرهابية على الإنسانية عامة.

جاء حديث السيستاني خلال استقباله كريم خان المستشار الخاص ورئيس الفريق التابع للأمم المتحدة للتحقيق حول جرائم "داعش" وجمع الأدلة بشأنها، ونيكول الخوري الخبيرة القانونية في الفريق.

ودعا السيستاني لبذل مزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كالإيزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن.

وشدد على أهمية حماية الشهود الذين يتعاونون مع الفريق الدولي بإبعاد المخاطر عنهم خاصة الذين يسكنون في مناطق لا تزال فيها عناصر متخفية للتنظيم الإرهابي.

وقال السيستاني "من الضروري الاهتمام بتطبيع الأوضاع في الأماكن التي تضررت بالحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد إعمارها وتوفير الخدمات فيها"، معتبرا أن هذا وإن كان واجب الحكومة العراقية ولكن على المجتمع الدولي مساعدتها في إنجازه".

المصدر: RT