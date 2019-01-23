جدل حول مقطع فيديو لضابط عراقي رفيع سابق.. والقذافي على الخط!

تداولت حسابات مناصرة للرئيس الراحل صدام حسين في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ضابط سابق رفيع في الجيش العراقي، وزعم البعض أن التسجيل حديث والأول من نوعه.

وفيما أجمع عدد من المواقع، أن اللقطات هي للفريق الأول ركن عبد الواحد شنان آل رباط الذي تولى لفترة في عهد صدام حسين رئاسة الأركان العامة، نفى أحد النشطاء أن يكون الضابط الرفيع يتحدث في هذا المقطع إلى مسؤول أكبر منه رتبة ودفع برواية مثيرة لتاريخ هذه المشاهد.

AFP

وأكدت هذه الرواية أن حديث هذا الضابط العراقي السابق قد جرى داخل خيمة القذافي في ليبيا قبل 9 سنوات، وأن عبد الواحد شنان كان ضمن وفد زار القذافي حينها مع آخرين ذكر أسماءهم.

لقا، خاص مع الفريق عبد الواحد شنان ال رباط

تعرف على الفريق عبد الواحد شنان في اول ظهور له بعد الاحتلال/ لاول مره

الفريق الاول الركن من ابرز القاده العسكريين للجيش العراقي قبل الاحتلال الامريكي عام 2003 - - واسمه الان يتردد اعلاميا لقيادة حكومة انقاذ وطني في العراق pic.twitter.com/qYiuKADpwQ — Neser Aliraq (@neserST) January 20, 2019

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تأكيد هذه الرواية، إلا أن خلفية الصورة وحديث الرجل تعطي دلالات واضحة بأن المشهد صُور بعد سقوط نظام صدام حسين بفترة ليست بالقصيرة، وأن الرجل على علاقة بالجيش العراقي، وأنه يخاطب شخصية كبيرة ودلالة ذلك استخدامه لفظ سيدي.

أما خلفية الصورة، فهي فعلا مماثلة تماما للرسومات والأشكال التي تزين خيمة الزعيم الليبي الراحل الشهيرة، وقد أرفقنا الموضوع بصورة للقذافي في نفس المكان، تاركين لكم الحكم على مدى صحتها.

المصدر: RT