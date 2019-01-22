الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان اليوم الثلاثاء، تظاهرات للمحتجين على سوء الأوضاع الاقتصادية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأفاد مراسلنا بأن مظاهرات احتجاج خرجت بمنطقة الحاج يوسف بمدينة بحري في العاصمة الخرطوم، حيث ردد المتظاهرون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي وتنادي باسقاط النظام، وعملت الشرطة على تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين لا يزالون كذلك في حالة كر وفر بحي إمبدة بمدينة أم درمان.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، بأن مئات المحتجين قطعوا الطريق العام بشمال الخرطوم، مرددين هتافات داعية الرئيس عمر البشير للتنحي.

يذكر أن الاحتجاجات في السودان على زيادة الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية مستمرة منذ الشهر الماضي. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

المصدر: RT، رويترز