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النواب العراقي يحقق في مسألة هدر واردات النفط

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النواب العراقي يحقق في مسألة هدر واردات النفط
Reuters Essam Al-Sudani
عمال عراقيون في حقل الطوبة في البصرة جنوب العراق - أرشيف
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أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، استضافة المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علاء الياسري، لبحث مخالفات تتسبب بهدر 14 مليون دولار شهريا.

وقال عضو اللجنة النائب عدي عواد في مؤتمر صحفي ، إنه "استضاف البرلمان مدير عام شركة تسويق النفط، وعددا من رؤساء الأقسام فيها، وطرحت جميع المخالفات والأدلة التي تثبت الهدر الكبير في المال العام".

وأضاف، أن "الإجابات كانت غير دقيقة ومتخبطة، ما شكل دليلا على عدم وجود الانضباط والتخطيط في أعلى سلطة نفطية بالعراق، وهي مسؤولة عن تصدير 98 % من صادرات البلاد النفطية".

وأوضح عواد، أنه جرى تحديد خسائر العراق بسبب خلط النفط الأسود بالنفط الخام، والتي قدرت بـ9 ملايين دولار شهريا، كما أن هناك خسائر أخرى تقدر بـ5 ملايين دولار شهريا، بسبب "سوء الإدارة والتخطيط".

وتابع، أن "اللجنة ستوصي بإقالة جميع الذين تورطوا في سوء الإدارة بشركة سومو"، دون الإشارة إلى أسماء محددة.

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وطالب 13 برلمانيا مطلع شهر يناير الجاري، باستدعاء مدير شركة التسويق العراقية "سومو"، لمساءلته عن مخالفات وتجاوزات تسببت بهدر المال العام.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 مليون برميل يوميا، ويعتمد في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط، بنسبة تصل لنحو 97%.

المصدر: وكالات

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