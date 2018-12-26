العراق صدر 101 مليون برميل نفط في نوفمبر الماضي

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء، إن مجموع الصادرات النفطية لشهر نوفمبر الماضي بلغت 101 مليون برميل.

وأضاف البيان أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و313 ألفا و958 برميلا، وحققت إيرادات بلغت 6 مليارات و195 مليونا و345 ألف دولار.

وأوضحت وزارة النفط العراقية أن الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر ذاته من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و895 ألفا و342 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و175 مليونا و617 ألف دولار.

فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 261 ألفا و466 برميلا، بإيرادات بلغت 14 مليونا و149 ألفا و494 دولارا، أما النفط المصدر من حقل القيارة النفطي فبلغ 157 ألفا و150 برميلا، بإيرادات بلغت 5 ملايين و578 ألفا و825 دولارا.

وذكر البيان أن متوسط سعر البرميل الواحد بلغ 150.61 دولارا، مبيناً أن "الكميات المصدرة نقلتها 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية المطلة على الخليج العربي.

المصدر: RT