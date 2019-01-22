 
مباشر
عاجل
تاس: الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك

تظاهرات مناهضة للعمال السوريين واعتداءات عليهم في عرسال

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcrg

أقدم متظاهرون في عرسال اللبنانية على تحطيم زجاج سيارات ومحال عائدة لعمال سوريين، مطالبين برحيل اللاجئين السوريين.

وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن نحو 100 شخص من بلدة عرسال تظاهروا أمام معهد البلدة الفني ضد العمال السوريين في المنطقة وتواجدهم، وأقدموا على تحطيم زجاج السيارات العائدة للسوريين ومحالهم.

المصدر:"مواقع التواصل الاجتماعي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راكب يطالب بتحويل رحلة طيران داخلي في روسيا إلى أفغانستان