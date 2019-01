تظاهرات مناهضة للعمال السوريين واعتداءات عليهم في عرسال

متداول "شبان يخربون املاك السوريين في عرسال شمال شرق لبنان بعد دعوات للتظاهر ضد اللاجئين السوريين".#اللاجئون_السوريون

"Young men destroy the property of the Syrians in Arsal in northeastern Lebanon after calls to demonstrate against the Syrian refugees."https://t.co/36k4Sxckc6pic.twitter.com/04CnxW6Cpx