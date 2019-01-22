تظاهرات مناهضة للعمال السوريين واعتداءات عليهم في عرسال

أقدم متظاهرون في عرسال اللبنانية على تحطيم زجاج سيارات ومحال عائدة لعمال سوريين، مطالبين برحيل اللاجئين السوريين.

وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن نحو 100 شخص من بلدة عرسال تظاهروا أمام معهد البلدة الفني ضد العمال السوريين في المنطقة وتواجدهم، وأقدموا على تحطيم زجاج السيارات العائدة للسوريين ومحالهم.

متداول "شبان يخربون املاك السوريين في عرسال شمال شرق لبنان بعد دعوات للتظاهر ضد اللاجئين السوريين".#اللاجئون_السوريون

"Young men destroy the property of the Syrians in Arsal in northeastern Lebanon after calls to demonstrate against the Syrian refugees."https://t.co/36k4Sxckc6pic.twitter.com/04CnxW6Cpx — قصي نور (@QUSAY_NOOR_) 21 января 2019 г.

المصدر:"مواقع التواصل الاجتماعي"