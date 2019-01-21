مصر.. توقيف مسؤولين أوقاف وموظف بمجلس مدينة سياحية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيلا عصابيا استولى على ملايين الجنيهات، كما تم القبض على أحد العاملين في محافظة الأحمر لطلبه رشوة بمليون جنيه لتحرير رخصة بناء لأحد المواطنين.

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وتم ضبط بعض المسؤولين في مديرية أوقاف قنا، لاستيلائهم على 10.5 مليون جنيه دون وجه حق، مستغلين في ذلك موقعهم وسلطاتهم الوظيفية التي مكنتهم من التلاعب بمنظومة الصرف الإلكتروني، بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز والمكافآت، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

كما ضبط أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد طلبه مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مباني بمدينة الغردقة، مستغلا صفته الوظيفية، حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وشنت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة حملة شعواء على الفساد والمرتشين في أجهزة الدولة، والقطاع الخاص في إطار الإصلاح ومساعي التطبيع في البلاد.

المصدر: "RT"