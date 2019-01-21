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مصر.. قرار بتحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة

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مصر.. قرار بتحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة
masrawy.com
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أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار قرارا ألزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل 10 جنيهات من كل طالب مقيد لديها ولمرة واحدة فقط.

وأفيد بأن هذا المبلغ هو قيمة "المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم".

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ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم أن "يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق، ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة، على أن يكون ذلك اعتبارا من العام الجامعي 2020/2019".

ويلزم القرار الجامعات والمعاهد العليا الخاصة في مصر "بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويا من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق".

المصدر: مصراوي

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