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في أول زيارة له إلى موسكو.. بيدرسن يشدد على تطبيق القرار الأممي 2254 لضمان عودة اللاجئين السوريين

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في أول زيارة له إلى موسكو.. بيدرسن يشدد على تطبيق القرار الأممي 2254 لضمان عودة اللاجئين السوريين
Sputnik
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في أول زيارة له إلى موسكو منذ تعيينه شدد المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن، على ضرورة تطبيق القرار الأممي 2254 لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد بيدرسن خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عزمه العمل مع روسيا على "إعادة إطلاق عملية التسوية السياسية" حول سوريا.

يتبع..

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